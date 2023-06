Morta a 52 anni Paula Moulton, star di Britain's Got Talent

La star di Britain's Got Talent Paula Moulton è morta «improvvisamente» all'età di 52 anni. Paula è diventata subito la beniamina dei fan quando è apparsa nel programma nel 2012 insieme al gruppo Strictly Wheels - arrivato poi in semifinale. La notizia della morte della donna è arrivata giovedì proprio dall'account Facebook del gruppo. “I nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento estremamente triste. L'eredità di Paula vivrà sempre nei nostri ricordi grazie alla sua gioia assoluta per la danza».

La causa della morte non è stata dichiarata. Paula aveva già parlato della sua battaglia contro il superbatterio MRSA, contratto nel 1995 dopo una polmonite. L'infezione le ha provocato danni al bacino, alla colonna vertebrale inferiore, alle anche e ai femori. In un'intervista del 2012 ha dichiarato: «Ho danni ai nervi. Riesco a stare in piedi ma non a camminare e uso stecche per le gambe quando sto in piedi. È stato 17 anni fa quando mi sono ammalata di MRSA. Ero così malata che non ricordo molto».

Moulton dichiarò che il superbatterio: «avrebbe dovuto uccidermi perché avevo la setticemia. Sono fortunata ad essere viva. Quando mi hanno detto che sarei stata su una sedia a rotelle è stato un sollievo perché cadevo ed ero così esausta. All'inizio riuscivo ad alzarmi con le stampelle, ma il danno era tale che l'unica opzione era usare una sedia a tempo pieno».

Paula e il suo partner di danza Gary sono diventati la prima e unica coppia di sport di danza latina in carrozzina di alto livello della Gran Bretagna e hanno gareggiato per il Team GB nella Para Dance a livello IPC. Nel 2018 si sono classificati all'ottavo posto al mondo nel Latin. Nel 2016 hanno lanciato l'associazione di beneficenza Strictly Wheels, dopo che la coppia si era prefissata di migliorare la visibilità del ballo in carrozzina.