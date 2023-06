Ue e migranti, Piantedosi: "E' un punto di partenza, siamo soddisfatti"

Al Consiglio europeo dei ministri dell'Interno, prima intesa sul Patto per le migrazioni e il diritto d'asilo.

In quello che il ministro italiano Piantedosi definisce un punto di inizio e non un traguardo, sono state accolte alcune richieste italiane: tra le quali la possibilità per gli Stati membri di negoziare intese con Paesi terzi. Stop alle compensazioni in denaro per i Paesi di primo ingresso: il denaro finanzierà un fondo per infrastrutture di accoglienza e redistribuzione oltre a intese con i Paesi di origine dei migranti.

Il commento del ministro dell'Interno a Rainews24