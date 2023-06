Energia, Pichetto Fratin: "Nel 2030 due terzi dovrà provenire da fonti rinnovabili"

“Rispetto agli obiettivi dati dal Pnrr originario, il ministero è abbastanza a buon punto. Poi ci sono elementi di discussione che vengono chiariti man mano, ad esempio sul riscaldanento o altre valutazioni da fare, che però riguardano una parte già rendicontata. Non ci sono enormi difficoltà. Ci sono alcuni punti da attualizzare, perché il Pnrr è stato fatto in un’epoca che ora sembra un altro secolo. Doveva essere per la ripresa post covid, ma nel frattempo è arrivata la questione energetica”. Ad affermarlo è il ministro dell’Ambiente e della Transizione energetica Gilberto Pichetto Fratin che abbiamo incontrato a Manduria a margine della rassegna di Bruno Vespa “Forum in masseria”.