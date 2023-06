"Un evento mai visto: non sarà solo Capodimonte al Louvre, ma Napoli a Parigi"

La visita a Parigi del presidente della Repubblica Mattarella per l'inaugurazione di una mostra storica: i capolavori del museo di Capodimonte di Napoli esposti al Louvre. L'ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, per l'occasione apre le porte di Palazzo Farnese a Rainews e parla in profondità dei legami tra Francia e Italia, ma anche delle ultime burrasche diplomatiche.

L'intervista è di Paolo Piras