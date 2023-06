Previsioni meteo in Italia per venerdì 30 giugno 2023

NORD: una perturbazione atlantica transiterà nel corso della giornata favorendo un aumento della nuvolosità con piogge sparse e temporali a tratti anche intensi, in movimento dai settori nord-occidentali verso quelli nord-orientali. Tendenza a schiarite a partire dalla serata sui settori di nord-ovest. Venti moderati da SO sulla Liguria, deboli altrove, salvo raffiche nelle aree temporalesche. Temperature in generale diminuzione con valori massimi compresi fra 25-28°C.

CENTRO: intensificazione della nuvolosità nel corso della giornata a partire dai versanti tirrenici con acquazzoni e fenomeni temporaleschi a tratti intensi, specie su Toscana e Lazio, in estensione alle zone interne adriatiche e coste marchigiane, più sporadici e occasionali sul litorale abruzzese. Venti in rinforzo tendenti a moderati da SO sul versante tirrenico, deboli altrove, salvo raffiche nelle aree temporalesche. Temperature in diminuzione con valori massimi compresi fra 26-30°C.

SUD/ISOLE: tempo ancora per lo più stabile, faranno eccezione delle nubi previste in formazione nelle ore centrali della giornata associate a locali piogge, sparse su tutto il settore. Peggiora poi dalla sera a partire dal versante tirrenico. Venti tra deboli e moderati generalmente disposti da nord ovest. Da mosso a molto mosso il Mare di Sardegna, mosso il Canale di Sardegna, poco mossi i restanti mari. Temperature stazionarie o al più in lieve aumento, minime in larga parte comprese tra 18 e 22°C, massime tra 26 e 30°C.