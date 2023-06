Putin: "Falliti i tentativi di creare disordine. Soldati di Wagner con l'esercito o in Bielorussia"

I miliziani della Wagner "possono sottoscrivere un contratto per mettersi agli ordini del ministero della Difesa, tornare alle loro famiglie o recarsi in Bielorussia". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un videomessaggio in merito al tentativo di rivolta da parte della Brigata Wagner. Putin ha espresso "riconoscenza" nei confronti del presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko "per aver risolto la crisi. Il sostegno della Bielorussia ci ha consentito di superare questa grande sfida".

"La ribellione armata sarebbe stata comunque soppressa, ma ho dato ordine di evitare spargimenti di sangue". La maggior parte dei mercenari Wagner sono patrioti, sono stati usati da chi ha organizzato la ribellione", ha sottolineato il presidente russo, che non ha mai nominato esplicitamente Prigozhin. "Tutti i militari russi, i servizi speciali e i cittadini hanno mantenuto la loro fedeltà alla Russia", ha detto ancora Putin.

"Fin dall'inizio degli eventi, su mie dirette istruzioni, sono state prese misure per evitare un grande spargimento di sangue - ha precisato Putin - Ci è voluto del tempo, anche per dare a coloro che hanno commesso un errore la possibilità di cambiare idea, per chiarire che le loro azioni sono state fortemente respinte dalla società, per le conseguenze tragiche e devastanti per la Russia, per il nostro stato, che avrebbe potuto portare l'avventura in cui sono stati trascinati".