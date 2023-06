Putin ignora Shoigu durante una visita ai soldati in ospedale - video

La tensione tra i vertici della Federazione Russa si mantiene alta. In un video diffuso dal Cremlino, che sta facendo il giro dei social, il presidente Vladimir Putin e il ministro della Difesa Serghei Shoigu fanno visita all'ospedale militare centrale Vishnevsky di Mosca, dove incontrano i soldati feriti durante la guerra in Ucraina. Prima di consegnare ai militari le medaglie, Putin è vicino al ministro della Difesa, ma lo ignora in modo piuttosto plateale, arrivando a dargli anche le spalle. Anche mentre si stanno mettendo in posa per la foto di rito con i soldati, il presidente russo e Shoigu si evitano, andandosi a posizionare lontani l'uno dall'altro.