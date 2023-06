Bagno di folla per Putin, ma sul Mar Caspio

Vladimir Putin si concede un bagno di folla nella città di Derbent, affacciata sul Mar Caspio nello Stato del Dagestan, a pochi giorni dalla drammatica rivolta del gruppo Wagner che ha scosso la sua immagine e la sua tenuta politica sulle strutture di potere del Paese.

Le immagini sono della televisione russa.

In mattinata Putin ha tenuto incontri con dirigenti militari al Cremlino, poi è volato in Dagestan, regione a prevalenza musulmana, per partecipare alla festività islamica dell'Eid al-Adha, la festa del Sacrificio. Qui ha visitato la parte antica della città e una moschea storica, infine ha incontrato in strada una piccola folla plaudente, parlando con i residenti di Derbent, stringendo mani, lasciandosi fotografare: comportamento inconsueto per il leader russo, forse dettato dalla necessità di rinsaldare la sua popolarità in un momento decisamente difficile.