Rappresaglia dei coloni israeliani in Cisgiordania: un morto, roghi di case e auto - Video

Centinaia di coloni israeliani hanno fatto irruzione a Turmus Ayya, città palestinese nella Cisgiordania occupata, dando fuoco a decine di auto e case per vendicare la morte di quattro cittadini dello Stato ebraico uccisi ieri da due uomini armati palestinesi nell'insediamento di Eli, il giorno dopo che a loro volta sette palestinesi erano stati uccisi in uno scontro protottasi per l'intera giornata contro le truppe israeliane a Jenin.

Funzionari medici palestinesi hanno riferito che un uomo di 27 anni, Omar Qatin, è stato ucciso dal fuoco dell'esercito e altre due persone sono rimaste ferite. A quanto si apprende era padre di due bambini piccoli e lavorava come elettricista per il municipio. "Era semplicemente lì, innocente, è un ragazzo così gentile. Non aveva pietre, era totalmente disarmato, era ad almeno mezzo miglio (un chilometro) dai militari”, ha detto Khamis Jbara, un vicino.

Il sindaco Lafi Adeeb ha detto che circa 30 case e 60 auto sono state parzialmente o totalmente bruciate: "Gli attacchi si sono intensificati nell'ultima ora anche dopo l'arrivo dell'esercito", ha detto. Almeno otto palestinesi sono rimasti feriti durante gli scontri che ne sono seguiti, che l'esercito ha cercato di disperdere sparando proiettili di gomma e gas lacrimogeni. Le strade sono disseminate di vasi rotti, alberi sradicati, mobili carbonizzati e scheletri di automobili. Almeno una casa è stata completamente incendiata, i mobili ridotti in cenere.



I residenti palestinesi e i gruppi per i diritti umani denunciano da tempo l'incapacità o del rifiuto di Israele di fermare la violenza dei coloni. Nella furia di mercoledì, i residenti di Turmus Ayya hanno detto che circa 400 coloni hanno marciato lungo la strada principale della città, dando fuoco ad auto, case e alberi.



Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha affermato di aver approvato i piani per costruire 1000 nuove case a Eli: "La nostra risposta al terrore è colpirlo duramente e costruire il nostro paese", ha detto. La comunità internazionale si oppone agli insediamenti nei territori occupati, ma il governo di estrema destra di Netanyahu è dominato da leader e sostenitori dei coloni.

I media israeliani hanno identificato i quattro uccisi nella sparatoria di ieri come Harel Masood, 21 anni, Ofer Fayerman, 64, ed Elisha Anteman, 18, Nahman-Shmuel Mordoff, 17. Un civile israeliano ha ucciso un aggressore sulla scena, mentre le truppe israeliane hanno inseguito e ucciso il secondo tiratore dopo la sua fuga. Hamas non ha rivendicato ufficialmente la responsabilità dell'attacco, sebbene abbia identificato i due uomini armati - Mohannad Faleh, 26 anni, e Khaled Sabah, 24 anni - come suoi membri.

L'esercito israeliano ha riferito che sta rafforzando la sua presenza militare in Cisgiordania. Tre sospetti sono stati arrestati nell'abitato palestinese di Urif in relazione all'attacco. Almeno 130 palestinesi e 24 persone dalla parte israeliana sono stati uccisi finora quest'anno in Cisgiordania, secondo un conteggio dell'Associated Press.

(video Reuters)