Rimorchio a fuoco e gas lacrimogeni: Parigi nell'ultima grande protesta contro la riforma pensioni

Scontri a Parigi nel giorno in cui migliaia di manifestanti sono tornati in piazza per il quattordicesimo giorno di protesta contro la riforma delle pensioni in quello che potrebbe essere l’ultimo, disperato, tentativo di fare pressione sul parlamento perché torni sui propri passi rispetto a una legge già in vigore.

Nelle immagini il rimorchio di un cantiere edile viene trascinato e dato alle fiamme da un gruppo di manifestanti vestiti di nero.

Le previsioni della vigilia davano una partecipazione tra le 400.000 e le 600.000 persone alle manifestazioni in tutta la Francia, in calo rispetto al milione che sceso in strada nel momento più caldo della mobilitazione sindacale all'inizio dell’anno.

Anche a Nantes si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.