Nel video i colpi di pistola all'aeroporto di Chisinau: uomo uccide 2 persone e ne ferisce una terza

L'uomo fermato per aver aperto il fuoco all'aeroporto di Chisinau, in Moldavia, è un cittadino del Tagikistan di 43 anni a cui è stato vietato l'ingresso nel Paese per motivi di sicurezza. È quanto afferma il primo ministro moldavo Dorin Recean, come riporta Ria Novosti: "Mentre veniva scortato all'area di transito per il rimpatrio, l'uomo ha ucciso un poliziotto di frontiera e un dipendente della sicurezza aeroportuale con una pistola sottratta a un dipendente della polizia di frontiera", ha scritto in un post su Facebook Recean. "Un'altra persona, un passeggero, è stata ferita ed è sottoposta a cure mediche".

Inizialmente era trapelata la notizia che l'uomo fosse russo e appartenente al gruppo Wagner e l'intera leadership del ministero dell'Interno moldavo si è precipitata all'aeroporto e tutti i voli in arrivo o partenza dallo scalo sono stati ritardati fino alla fine dell'emergenza.