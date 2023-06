Rissa con accetta nel centro di Forlì: il video amatoriale che allarma la città

La Squadra Mobile della Questura ha acquisito il filmato oramai diventato virale non solo a Forlì. Sono le 20.30, quando alcuni ragazzi si affrontano nei pressi della Piazza, l'omonima Galleria Saffi, in corso Mazzini, quasi di fronte alla sede del comando provinciale dei carabinieri. Brandiscono delle accette che non stentano a utilizzare contro gli avversari. Nel mezzo della colluttazione, un ragazzo cade a terra e, fortunatamente, riesce a evitare il colpo. L'accetta sulla strada provoca delle vistose scintille. Il fendente, se fosse andato a segno, avrebbe potuto avere esiti mortali. Seguono altri colpi fra i tre, che poi si allontanano in direzioni diverse. La scena è stata ripresa da uno dei tanti uffici che si affacciano sulla piazza.

La Galleria, ormai costellata da tempo di negozi chiusi, è spesso teatro di schiamazzi, liti e risse da parte di persone, in molti casi, in preda all'alcol. Situazione già nota alle forze dell'ordine.