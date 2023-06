Roberto Vecchioni compie 80 anni: la carrambata al professore-cantante e i 3 minuti di lezione

A “Le Parole”, il programma Rai condotto da Massimo Gramellini, il “professore” Roberto Vecchioni riceve a sorpresa quelli che nel 1999 erano i suoi studenti della quinta del Liceo Cesare Beccaria. Sono gli anni che precedono la pensione. Vecchioni è sorpreso e visibilmente emozionato. Li abbraccia, poi tiene una lezione a quegli studenti oramai adulti. Davanti a una lavagna torna indietro nel tempo e spiega l'importanza della scuola.

Il nostro omaggio per i suoi ottant'anni a un grande protagonista. Vecchioni ha cavalcato i palchi italiani più importanti, dal premio Tenco al Festivalbar e Sanremo. Scosso dalla morte del figlio , Vecchioni è l'autore di capolavori musicali come “Sogna, ragazzo, sogna”, “Samarcanda”, “Voglio una donna” e “Chiamami ancora amore”. Tra i suoi romanzi ci sono “Le parole non le portano le cicogne” e le poesie della raccolta “Volevo. Ed erano voli”. All'università ha tenuto corsi di letteratura, musica e comunicazione dividendosi tra Torino, Pavia, Teramo e La Sapienza di Roma.