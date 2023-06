La principessa in campo con Roger Federer: il suo servizio lascia di stucco il campione svizzero

Di bianco vestita, così come è d’obbligo per chi gioca il prestigioso torneo di tennis britannico, la principessa Kate ha esordito sul tappeto verde di Wimbledon con un partner di eccezione: il grande Roger Federer.

La principessa e il campione hanno fatto una sorpresa ai raccattapalle del torneo che in questi giorni sono impegnati nel loro training in vista dell’inizio della competizione prevista per il 3 luglio.

Kate ha fatto qualche scambio con i fuoriclasse svizzero, mostrando un’ottima padronanza tecnica sia nel servizio che nella risposta di dritto, e si è poi cimentata nei lanci e nei passaggi di palla facendosi aiutare da una giovane raccattapalle.