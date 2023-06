Rosa shocking e a picco sull'Oceano: ecco la "casa di Barbie" a Malibu

La “casa di Barbie” non è più solo il giocattolo dei sogni degli appassionati della bambola più famosa al mondo, ma, in attesa del film con Margot Robbie e Ryan Gosling, diventa reale. Una villa rigorosamente rosa shocking, dotata di piscina, area relax e pista da ballo, sta per aprire i suoi cancelli a Malibù. I fan potranno dormire nella stanza del fidanzato storico di Barbie, Ken, il 21 e il 22 luglio, semplicemente prenotando su Airbnb.

Il pernottamento è gratuito. Non poteva essere diversamente, si legge nel comunicato stampa, visto che l'affittuario è più capace sulla spiaggia che in matematica.