Russia, il momento della collisione tra 2 petroliere. “Il capitano della nave era ubriaco”

Le immagini sono state riprese a bordo di una delle petroliere rimaste coinvolte nella collisione avvenuta vicino al villaggio di Alekseevsk, sul fiume Lena, nella regione russa di Irkutsk. “Stiamo chiarendo il volume dei prodotti petroliferi finiti in acqua”, ha dichiarato il governatore russo Igor Kobzev. Nel frattempo Rosmorrechflot, l'Agenzia federale per i trasporti marittimi e fluviali russa, ha indicato, come prima stima, lo sversamento nel Lena di 138 tonnellate di carburante (Il carico complessivo delle petroliere si aggirava intorno alle 832 tonnellate di carburante). Uno dei serbatoi si sarebbe danneggiato e avrebbe così perso parte del combustibile. Ancora da chiarire le circostanze, ma stando al servizio stampa del governo della regione di Irkutsk, il capitano di una delle petroliere era in stato di ebbrezza. La regione ha dichiarato lo stato di emergenza, sia perché il fiume è navigabile sia per la presenza di insediamenti nelle vicinanze.