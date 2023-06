Saette spuntano dal bosco: missili MLRS Himars ucraini sparati contro un obiettivo nemico in cielo

Nel video il lancio di un "pacchetto" di diversi missili MLRS Himars ucraini, sparati contro un obiettivo nemico. Secondo il post sui social si tratta di un'azione di guerra nella parte occupata dell'Ucraina.

Gli Stati Uniti hanno annunciato meno di una settimana fa, 300 milioni di dollari di aiuti militari per l'Ucraina, costituiti principalmente da munizioni. E tra le forniture, sistemi lancia razzimultipli guidati (Gmlrs) per lanciatori Himars e munizioni per la difesa dell'Ucraina contro la Russia. L'attrezzatura finanziata utilizzando la Presidential Drawdown Authority (Pda), con cui il presidente può autorizzare il trasferimento di articoli e servizi dalle scorte statunitensi senza l'approvazione del Congresso in risposta a un'emergenza.