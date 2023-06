Salta dalla nave da crociera durante la festa del diploma, scomparso. L'Ipotesi: uno squalo in acqua

C'è qualcosa nell'acqua, forse, che potrebbe spiegare la scomparsa di Cameron Robbins: 18 anni, stella del baseball della Louisiana, che si è gettato da una barca (per gioco) in occasione dei festeggiamenti del diploma di scuola superiore. Si avanza l'ipotesi della presenza di uno squalo nelle vicinanze. Nonostante i compagni avessero gettato il salvagente, il ragazzo si sarebbe allontanato sempre di più fino a scomparire. La vicenda è avvenuta vicino all'isola di Athol, alle Bahamas.

Il filmato riprende gli ultimi istanti in cui Robbins è in acqua mentre i compagni di classe gli lanciano il salvagente. Gli ripetono: “aggrappati”. L'adolescente, però, sembra fissare qualcosa, che lo avrebbe spinto a nuotare in direzione opposta. A distanza di tempo, riguardando le immagini, in molti affermano di notare la “presenza di uno squalo”, tesi che trova sponda con le dichiarazioni della Royal Bahamas Defence Force (RBDF): “l'area è infestata da squali”. Dopo aver perquisito un raggio di oltre 500 Km, le ricerche del giovane sono state interrotte. “Le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di Cameron Robbins”, ha scritto in comunicato la Guardia Costiera.