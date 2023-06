Salvini: “Lo perdiamo troppo presto, stavamo pianificando il futuro”

"L'Italia perde un grande uomo e io perdo un caro amico. Troppo presto perché stavamo lavorando a tantissimi progetti, ancora la scorsa settimana a tavola, sabato sera al telefono. Stavamo pianificando il futuro, l'Europa che verrà, la Cina, la guerra, la forza del governo che abbiamo costruito insieme, le grandi opere da portare a termine, tutti insieme. Senza Silvio nulla sarà come prima. Dovremo lavorare ancora di più, ancora meglio, ma non sarà facile, perché dovremo lavorare con la sua precisione, la sua capacità di vedere e prevedere, e non sarà per niente facile". Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo dice in un video nel quale commemora Silvio Berlusconi nel giorno della sua morte.