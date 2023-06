Santanchè: "Se sarà chiesto sarò fiera di riferire in Aula"

"Sono vent'anni che faccio politica, la vede la mia faccia? Ce l'ho sempre messa, se verrà formalizzata la richiesta che devo andare a riferire in Parlamento sarò fiera e orgogliosa di farlo". Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanché, a margine di un evento a Ischia. Poi, a chi le chiedeva se tema un rinvio a giudizio, la ministra ha ricordato: "Non ho ricevuto un avviso di garanzia, non capisco come si possa parlare di rinvio a giudizio".