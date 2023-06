"Sarà per te", Francesco Nuti, romantico e struggente, sul palco di Sanremo

Certo: il grande pubblico ricorda il Nuti cantante soprattutto per il brano “Puppe a pera”, canzone ironica e sfacciata, coerente con parte della sua comicità, ma la storia musicale dell'attore toscano appena scomparso è molto più ricca e romantica.

Nel 1979 Nuti pubblica il suo primo album solista: “Un giorno come tanti altri”, lavoro dalle quotazioni significative tra gli appassionati di rarità in vinile.

Nel 1982 esce il singolo “Madonna che silenzio c'è stasera”, contenuto nella colonna sonora dell'omonimo film (Sul lato B del singolo c'era "Puppe a pera") che segna l'esordio cinematografico di Nuti senza i “Giancattivi” (trio toscano - attivo tra gli anni ‘70 e la prima metà degli ’80 - composto da Alessandro Benvenuti, Athina Cenci e un terzo comico ricoperto da svariati artisti, tra i quali Francesco Nuti)

Nel 1983 Nuti incide “Son contento” (scritta per l'omonimo film diretto Maurizio Ponzi) che diventa poi la sigla di “Fantastico bis”.

“Puppe a pera” nel 1988 viene reincisa in una nuova versione nel singolo “Puppe a pera/Giulia”, ed inserita nella colonna sonora del film “Caruso Pascoski di padre polacco”.

Non si possono non citare poi brani come “Giulia”, “Se l'hai vista camminare” (secondo alcuni dedicata a Isabella Ferrari), “Il signor quindicipalle”, “Olga tu mi fai morir”, “Marilyn” e “Lovelorn man”, scritta per il film “Tutta colpa del paradiso” e cantata dal fratello Giovanni, o il duetto con Mietta, nel brano “Lasciamoci respirare”, composto da Biagio Antonacci.

Ma Nuti non ha cantato solo per il Cinema: è stato anche capace di cantare a Sanremo ed emozionare con una canzone romantica e d'atmosfera: “Sarà per te”, scritta da suo un cugino architetto, Riccardo Mariotto. Era il 1988 e la canzone era dedicata all'idea di un figlio o una figlia, che in realtà sarebbe poi arrivata undici anni dopo.

Tanto sentimento in quelle note, dolcezza e delicatezza sul palco di Sanremo che fa conoscere al pubblico un Nuti diverso da quello del grande schermo. La canzone arriva dodicesima. Ma Mina l'anno successivo decide di Mina inserirla nel suo album “Uiallalla” e la porta al successo.

Mina, la voce più sorprendente della musica italiana, una cantante straordinaria. Ma a riascoltare il brano oggi che Francesco non c'è più, con la sua malinconia, la sua sofferenza e la sua vita travagliata, quel suo messaggio d'amore - attraverso l' accento toscano e la voce non perfetta - arriva più forte e profondo che mai.