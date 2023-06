Caos Russia. Schlein e Conte dalla Piazza della Cgil "Situazione è critica, serve negoziare"

In merito alla situazione internazionale a a quanto sta avvenendo in Russia "Segnali di debolezza della Russia di Putin, continuiamo a dare pieno supporto all'Ucraina e speriamo in un cessate il fuoco rapido", ha detto Elly Schlein.

"Seguiamo l'escalation in corso in Russia, situazione è critica, ma la nostra posizione non cambia: siamo a favore dei negoziati e contro l'uso delle armi", ha detto Giuseppe Conte.