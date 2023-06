Schlein: "Unire le nostre forze, lotta contro la precarietà e difesa del sostegno al reddito"

“Abbiamo voluto testimoniare questa volontà di unire le forze con le altre opposizioni, ci sono terreni su cui si può lavorare insieme anche nelle nostre differenze. Una di queste è quella della battaglia per il lavoro di qualità e per il salario minimo, su cui non solo 5 Stelle, Pd ma anche Alleanza Verdi e Sinistra e anche Calenda hanno fatto delle proposte”.

Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, all'avvio della manifestazione di M5s a Roma contro la precarietà. “Continueremo a lavorare perché su questi temi si possa essere più efficaci insieme nel contrastare quello che sta facendo il governo di Giorgia Meloni, che aumenterà la precarietà e aumenterà la paura di futuro, che colpisce soprattutto le giovani generazioni, le donne, soprattutto al Sud di questo Paese” ha aggiunto Schlein dopo aver salutato e augurato “buona manifestazione” al leader Giuseppe Conte.