Macchine incendiate, strade a fuoco: le immagini delle violente proteste a Nanterre

Notte di guerriglia urbana lungo le strade di Nanterre, periferia di Parigi, dopo l'uccisione di un 17enne da parte della polizia francese.

Il ragazzo si trovava all'interno della macchina che stava guidando ed era stato fermato dagli agenti per un controllo. Secondo il video che ha fatto il giro del mondo, il giovane sarebbe stato ucciso intenzionalmente mentre ripartiva e non, come affermano le forze dell'ordine, dopo essersi dato alla fuga provando a investire il poliziotto.