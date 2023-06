Positivo ai cannabinoidi lo youtuber alla guida del suv. Indagato per omicidio stradale

È risultato positivo ai cannabinoidi Matteo Di Pietro, il ventenne alla guida del Suv che si scontrato con una Smart a Roma, provocando la morte di un bimbo di 5 anni e il ferimento della madre e della sorellina. Il giovane è indagato per omicidio stradale e lesioni.

Di certo c'è il drammatico incidente avvenuto in via Archelao di Mileto, all'incrocio con via di Macchia Saponara, tra la zona di Acilia e Casal Palocco (Roma) in cui ha perso la vita un bambino di 5 anni mentre sono rimaste gravemente ferite la madre e la sorella di tre anni. La city car, una Smart, si è scontrata frontalmente con il Suv Lamborghini, preso a noleggio da due giorni, guidato da un ventenne con a bordo quattro persone. Un impatto terribile: sulla strada, infatti, non ci sono segni di frenata.

Subito dopo l'impatto, le condizioni del bambino sono apparse subito disperate: il piccolo quando sono arrivati i soccorsi era già in arresto cardiaco. I sanitari hanno, quindi, praticato il massaggio cardiaco e dopo averlo rianimato lo hanno trasportato all'ospedale Grassi di Ostia. Una corsa disperata che però è

risultata vana. La madre, di 29 anni, e la figlia di tre anni sono state trasportate in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. Le condizioni sono gravi ma sembra scongiurato il pericolo di morte.