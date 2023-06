Non si ferma all'alt e travolge un'altra auto: due vittime

Il timore di un controllo, quindi la fuga improvvisa di fronte ai carabinieri. E una corsa folle finita soltanto nello schianto fatale, costato la vita a due persone a Pesaro sulla via Montelabbatese.

Le vittime sono un uomo di 27 anni e una giovane di 32. Lui, di origine macedone, al volante di un'auto di grossa cilindrata, sarebbe scappato ad alta velocità per un tratto di 2-3 chilometri, in compagnia di un coetaneo. Lei, che viaggiava alla guida insieme alla sorella e a un amico, si sarebbe imbattuta forse in un sorpasso azzardato dell'altra auto.

Il primo mezzo ha centrato in pieno il secondo. Sono finiti fuori strada, nelle scarpate opposte. La giovane è morta nello schianto, e nell'impatto ha perso la vita anche l'uomo in fuga, mentre gli accompagnatori - feriti - sono stati trasportati d'urgenza in ospedale. La speranza è che aiutino a chiarire la dinamica dell'incidente e di quel volo di alcuni metri che non ha dato scampo. In particolare, dovrebbe essere sentito il passeggero 27enne del fuggitivo, che è arrivato in eliambulanza con gravi ferite all'ospedale di Ancona.

Intanto, la strada Montelabbatese è rimasta ferma per ore, per consentire prima i soccorsi e poi i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti. Sul posto Vigili del fuoco, Polizia locale e sanitari del 118.