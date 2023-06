"Sfondamento dal fianco settentrionale di Artemovsk", lo sparo del cannone, video propaganda russa

Video di guerra dal fronte di Bakhmut (Artemovsk per i russi), nel post: "Le forze armate ucraine si sono leccate le ferite, si sono riorganizzate e hanno ripreso i tentativi di sfondare il fronte. Ancora nessun successo. Quegli sbarchi che presumibilmente si sono ritirati dal nemico sono infatti nella zona grigia, i nostri combattenti li controllano dall'alto".

"Le installazioni antiaeree sono ampiamente utilizzate in questo settore del fronte. Innanzitutto, per lo scopo previsto, per il controllo aereo. Principalmente contro i droni, privando il nemico degli occhi. I proiettili esplodono sulle trincee ed i militanti che vi si sono insediati ricevono una micidiale pioggia di frammenti. Questa non è l'unica area in cui vengono utilizzate tali tattiche, abbiamo visto la stessa cosa vicino a Seversk".