Sgombero ex hotel Astor, Nardella: "In questi casi interventi nelle ore immediatamente successive"

“Non è nostra intenzione fare polemica, anche se riteniamo che la cosa migliore sia intervenire nelle ore immediatamente successive e lo abbiamo fatto in passato con questa prefetta a febbraio”, lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella intervenuto sul luogo durante lo sgombero dell'ex hotel Astor da dove è scomparsa la piccola Kata , 5 anni.

“La mia amministrazione ha fatto 62 sgomberi, uno ogni 50 giorni. La nostra posizione è chiara, non c’è accoglienza senza legalità”, precisato Nardella.

Le amministrazioni comunali, ha detto Nardella parlando coi cronisti davanti all'albergo, "non sono l'ente giuridico che decide gli sgomberi. Noi ci occupiamo soprattutto della parte di impatto sociale, cioè di prendere in carico i soggetti fragili". "Non vogliamo fare polemiche - ha ribadito -, c'è tutto tutto il tempo di ricostruire tutto, anche perché le ricerche della bimba sono ancora in corso e riteniamo che la nostra attenzione, e anche la preoccupazione e l'angoscia della nostra comunità, siano da rivolgere alle attività dell'Arma dei carabinieri che viene portata avanti".