Soggettiva del drone che si fa beffa delle fortificazioni russe: video del volo sui denti di drago

Un video mostra la vista aerea di un drone ucraino, che filma la lunga fila di "denti di drago" messa a difesa del territorio russo occupato, al confine con le zone del "nemico": la soggettiva del drone che si fa beffa delle fortificazioni russe, volando sulle fortificazioni, e poi esplodendo sull'obiettivo.

La telecamera dell'Uav inquadra una lunga linea di piccole piramidi di pietra bianche, le difese russe.

Stato maggiore Kiev, nemico continua a fare pressione su Marinka ma non ha successo

"I russi, come prima, stanno conducendo un'offensiva in quattro direzioni. Il nemico non smette di cercare di occupare completamente le regioni di Luhansk e Donetsk. Durante l'ultimo giorno, nel Donbass si sono svolti 23 scontri di combattimento". Lo ha annunciato lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine su Facebook: "E come prima, i russi attaccano ostinatamente Maryinka. I soldati delle forze armate ucraine hanno respinto qui tutti gli 11 attacchi nemici. Allo stesso tempo, il nemico ha subito perdite significative di soldati ed armi".

"In direzione di Kupyan, i russi avanzarono in direzione di Novoselivskyi, nella regione di Luhansk. Nella direzione di Lyman, il nemico ha lanciato un'offensiva nella regione di Bilogorivka nella regione di Luhansk e Spirnyi nella regione di Donetsk". "L'aggressore non ha avuto successo in nessuna delle direzioni".