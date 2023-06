Soldati mischiati agli abitanti nelle strade di Rostov, ma nessuno spara una pallottola: video

Un video mostra gli abitanti russi della città di Rostov sul Don, stupiti ed incuriositi: tra loro militari e mezzi blindati delle brigate Wagner, che però non hanno sparato neanche una pallottola: la città è invasa dai miliziani mercenari di Prigozhin, che però sembrano non aver fatto nessuna azione di guerra.

"Tutti noi siamo pronti a morire. Tutti e 25 mila, e poi altri 25 mila". E' questo il testo del messaggio audio pubblicato su Telegram da Yevgeny Prigozhin, capo della Wagner, citato dalla Bbc. I mercenari del Gruppo Wagner sono "pronti a morire" nella loro azione contro l'esercito russo, una scelta che è stata fatta "per il popolo russo". Subito dopo l'appello via social, le sue truppe hanno superato il confine russo con l'Ucraina, per invadere la città di Rostov.