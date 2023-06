Sommergibile disperso: "estremamente remote" le possibilità di recupero secondo l'esperto

Passano le ore e le speranze di trovare e recuperare il sommergibile turistico, disperso durante una visita al relitto del Titanic , si affievoliscono. Mentre le ricerche proseguono senza sosta e con un grande dispiegamento di forze della Guardia Costiera degli Stati Uniti, delle forze armate canadesi e mezzi anche dalla Francia, abbiamo raggiunto l'ingegner Sergio Cappelletti, presidente della Drass Underwater Technology and Defence, azienda che opera nella tecnologia iperbarica e nella produzione di mezzi per immersioni commerciali profonde, sottomarini compatti e veicoli per forze speciali.