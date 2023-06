Sommergibile Titan, i fondali marini ispezionati dai robot di Canada e Francia

Il ROV della Horizon Arctic è stato il primo a individuare sul fondale marino, vicino al Titanic, il “campo di detriti”. Successivamente è stata trovata la coda del sommergibile scomparso Titan. Segni che accerterebbero la “catastrofica perdita di pressione”. L'implosione del batiscafo dell'OceanGate, con a bordo cinque persone, in qualche modo permette di ricostruire i fatti in maniera differente da quanto fatto finora. Le vittime non sarebbero decedute per mancanza di ossigeno, garantito soltanto per 96 ore, né sarebbero rimasti intrappolati per giorni nel sommergibile (Sigillato prima di essere calato in acqua, ndr). La dinamica, seppur ancora da definire, racconterebbe di un'implosione avvenuta nel momento in cui si sarebbero persi i contatti tra il batiscafo e la nave madre. A conferma ci sarebbero i “rumori” registrati dalla Marina Usa . Ad operare nei dintorni del relitto del Titanic, oltre al mini-robot della nave canadese, c'è Victor 6000, un robot per le acque profonde sceso in acqua dalla nave francese oceanografica Atalante.