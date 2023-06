Altri Mondi - Final Fantasy XVI, il Game of Thrones del Sol Levante

Questa settimana partiamo dagli annunci di Nintendo legati a Super Mario, immortale mascotte che a ottobre tornerà con un nuovo videogioco in due dimensioni, ispirato alle origini, e col remake di un gioco di ruolo uscito nel lontano 1996 ma solo in USA e Giappone. E ancora la recensione di Final Fantasy XVI, tra i titoli più attesi dell'anno, con l'analisi dell'esperto di gaming Lorenzo Fantoni.



Altri Mondi è la rubrica a cura di Dario Marchetti che ogni settimana su RaiNews24 e rainews.it esplora il multiverso videoludico (e non solo).