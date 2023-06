Meloni all'Ance: "L'innovazione più importante è la fiducia, il governo si fida di chi fa impresa"

“L'innovazione più importante” del nuovo codice appalti che entrerà in vigore il 1 luglio è “immateriale, la fiducia”. Giorgia Meloni invia un videomessaggio all'assemblea nazionale dell'Associazione nazionale costruttori (Ance) in corso a Roma.

“Questo governo si fida di chi fa impresa e vuole lavorare” ha detto Meloni, aggiungendo: “avere un codice degli appalti basato sulla fiducia tra Stato e imprese vuol dire garantire alle aziende tempi e costi certi e la possibilità di programmare il lavoro”. La premier ha poi precisato: “Se questa fiducia viene tradita, la risposta dello Stato deve essere dura, ma non si può partire da un principio di colpevolezza verso tutti. Noi abbiamo ribadito questo paradigma nel codice degli appalti e intendiamo farlo in tante altre riforme strategiche a partire dalla delega fiscale, con la quale vogliamo creare un fisco alleato delle imprese e non nemico e vessatore” delle aziende.