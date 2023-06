Dal Covid all'alluvione, chi è il generale che risolve problemi

, Il Consiglio dei ministri ha approvato la nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo a commissario per l'emergenza dopo l'alluvione in Emilia Romagna, Toscana e Marche. "Scelto per competenze acquisite durante l'emergenza Covid", ha sottolineato il ministro Musumeci in conferenza stampa dopo il CDM. Vediamo in questa scheda chi è il nuovo commissario, già protagonista del piano vaccinale anti-Covid