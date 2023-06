"Sono innocente": 40 anni fa il clamoroso arresto di Enzo Tortora

40 anni fa, all'alba del 17 giugno 1983, Enzo Tortora veniva arrestato. Cominciò così un'odissea giudiziaria che lo portò in carcere per traffico di droga aggravato dall'associazione a delinquere di stampo camorristico. Condannato a 10 anni e 6 mesi e poi assolto in appello, il popolarissimo presentatore televisivo poco tempo dopo si ammalò di tumore e morì.