Sparatoria feroce nella trincea, l'attacco russo per snidare i soldati ucraini "non lascia scampo"

Un video di propaganda bellica mostra la sparatoria contro soldati ucraini, secondo il post del ministero russo a Novodonetskoye, nei pressi di Kramatorsk nel Sud dell'Ucraina, dove un reparto di militari di Putin avrebbe distrutto il presidio ucraino.

"Il distaccamento d'assalto della Kamchatka Marine Brigade non ha lasciato scampo al nemico. Dove siamo, c'è vittoria!"

Di notte, le forze armate ucraine sono passate all'offensiva, ma sono state sconfitte da un contrattacco del distaccamento d'assalto del Corpo dei Marines della flotta del Pacifico", così sui social russi a commento del post con il video.

"Novodonetskoye è sotto il nostro controllo: i marines d'attacco hanno mostrato e raccontato come distruggono il nemico sulla collina di Vremevsky".

L'Istituto per lo studio della guerra statunitense (ISW) afferma che le forze di Kiev potrebbero "sospendere temporaneamente le operazioni di controffensiva per rivalutare le loro tattiche". Il think tank con sede a Washington ritiene giuste le parole del capo del Centro di intelligence delle forze di difesa estoni, il colonnello Margo Grosberg, che ha detto venerdì di ritenere che "non vedremo un'offensiva nei prossimi sette giorni". Per l'Isw "Le pause operative sono una caratteristica comune delle grandi imprese offensive, e questa pausa non significa la fine della controffensiva dell'Ucraina".

In ogni caso, l'esercito di Kiev anche domenica ha "continuato le azioni di controffensiva su almeno quattro settori del fronte" anche se "ha ottenuto limitati guadagni territoriali". Da parte sua, in un post su Telegram, il vice ministro della difesa Hanna Maliar ha affermato che otto insediamenti sono stati liberati nelle ultime due settimane nelle regioni di Berdyansk e Melitopol, compreso il villaggio di Piatykhatky.

Di tutt'altro tenore la "verità" si Mosca, secondo la quale le sue forze avrebbero respinto una serie di attacchi ucraini su tre sezioni della linea del fronte lunga mille chilometri.