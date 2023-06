Sparito nel nulla a Guayaquil lo chef abruzzese Panfilo Colonico

Uno chef abruzzese originario di Sulmona, nell'aquilano, Panfilo Colonico detto 'Benny', è stato rapito nel suo ristorante a Guayaquil, in Ecuador, da un gruppo di uomini armati. La notizia, riportata dal quotidiano locale 'Il Centro', è stata confermata anche dalla Farnesina, che ha spiegato come la rappresentanza diplomatica italiana nel Paese sudamericano stia seguendo la vicenda in raccordo con le autorità locali. La polizia ecuadoregna - riporta il giornale 'El Universo' - ha attivato le unità di ricerca.