Spazzina pulisce la strada imperterrita con i carri armati dietro: stupore a Rostov, il video

Video del risveglio degli abitanti di Rostov sul Don, in Russia: nei filmati i carri armati per le strade, visibile lo stupore degli cittadini. Una spazzina pulisce la strada imperterrita, con i tank dietro di sfondo.

Prigozhin ha annunciato il controllo di siti militari a Rostov: il leader del gruppo paramilitare Wagner ha affermato di essere giunto nelle prime ore di questa mattina al quartier generale dell'esercito russo a Rostov, centro chiave per l'assalto russo all'Ucraina, e di aver preso il controllo di siti militari, compreso un aeroporto. "Siamo al quartier generale, sono le 07:30" (6.30 in Italia ndr), ha detto Yevgueni Prigojine in un video trasmesso su Telegram, "i siti militari di Rostov sono sotto controllo, compreso l'aeroporto", aggiunge, mentre dietro lui si vedon camminare uomini in uniforme.