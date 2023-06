Sport e autodifesa, da Israele a Roma: alla scoperta del Kalah System

Dalla Sicilia, dalla Lombardia, dalla Toscana, nella Capitale per continuare ad allenarsi. Un perfezionamento costante per innalzare giorno dopo giorno la padronanza del Kalah, tecnica di autodifesa nata nel 2003 in Sud Africa. Sono entrati nel vivo i corsi per istruttori a Roma.

Il lancio della tecnica porta la firma di Idàn Abolnik, israeliano, un curriculum forgiato dal servizio nelle unità di élite dell’esercito di Tel Aviv e dalla protezione delle maggiori personalità istituzionali dello Stato ebraico. Con lui Corrado Guerra, istruttore di Kalah Italia.

Obiettivo del Kalah, restare freddi e rispondere ad una minaccia con gli strumenti più appropriati.

Diffuso in oltre 40 paesi, la tecnica ha trovato presto terreno fertile anche in Italia che oggi conta circa 50 istruttori da Nord a Sud. Una disciplina non solo maschile, con istruttrici donne e, tra gli iscritti, circa 3 allieve su 10 nel nostro Paese.