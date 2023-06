Strade divelte in direzione Mosca per bloccare l'avanzata del gruppo Wagner - Video

Nella regione russa di Lipetsk, le autorità russe hanno diposto che le strada verso Mosca vengano divelte per rallentare l'avanzata del convoglio del gruppo Wagner, come mostrano diversi foto e video come questo, diffusi in rete nel pomeriggio di sabato 24 giugno. Dice la voce fuori campo: "Sono in piedi di fronte al distretto di Chepuinsky. Insomma, tutto qui, non possiamo più guidare. Non so come tornare a casa".

(Video da Twitter @bayraktar_1love)