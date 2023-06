Strage di Ustica, tante bugie e poche verità sul DC-9 partito da Bologna e mai arrivato a Palermo

Dal 27 giugno 1980 si cercano ancora responsabili e responsabilità del disastro del Dc9 dell'Itavia partito da Bologna e diretto a Palermo, uscito dai radar all'altezza dell'isola di Ustica. Disperso. Alla luce del sole, la scoperta di una tragedia annunciata dal ritrovamento delle prime vittime. Morti gli 81 a bordo. Iniziano le indagini, che si trascinano in una vicenda giudiziaria senza fine. Dall'Ottanta perizie e controperizie, e ricostruzioni nebulose, portano al recupero del relitto dell'aereo affidato a due navi e a un sottomarino di una società francese che risulterà legato ai servizi segreti. Depistaggi, distruzione di prove, false ricostruzioni si succedono parlando di cedimento strutturale, di esplosione dopo essere stato colpito da un missile, di un ordigno detonato in volo nascosto nella toilette dell'aereo. Le accuse di “alto tradimento” coinvolgono i vertici militari italiani, ma negli anni decadono. Difficile appurare la verità. Anche Francesco Cossiga, Presidente del Consiglio a un passo dalla Presidenza della Repubblica, racconta della presenza di una portaerei nel Mediterraneo - identificata dapprima come la “Clemenceau” si scoprirà da documenti segreti essere la “Foch” - che “colpì con un missile il Dc9” al posto dell'aereo libico che stava trasportando Gheddafi. Ciò che è certo l'affollamento di velivoli nei cieli italiani la sera della tragedia. Nell'area di Ustica si contano 21 aerei militari (Cinque sconosciuti, gli altri americani e inglesi). Quasi tutti i velivoli hanno i transponder spenti per evitare di essere identificati. Ci vogliono 27 anni per ricomporre i resti del DC-9 Itavia, oggi esposto nel “Museo della memoria” a Bologna.