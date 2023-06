Strano video di Prigozhin: tenta di consegnare l'accordo sulle truppe al ministero ma non ci riesce

Una vera e propria partita a scacchi quella che si sta giocando tra il presidente russo Vladimir Putin e l'oligarca nonché capo del gruppo Wagner, Evgenij Viktorovič Prigozhin. Quest'ultimo, conosciuto anche con il soprannome di “chef di Putin” è sempre stato vicino al presidente russo ed il gruppo Wagner, di fatto un esercito privato, è stato spesso usato da Mosca per curare le operazioni in cui non voleva apparire esplicitamente. Anche in Ucraina la Wagner ha giocato un ruolo fondamentale e la figura di Prigozhin ha via via conquistato più peso, al punto che più di una volta si è espresso contro il ministero della difesa ed il suo operato nel controllo dell'esercito regolare russo. Ultimamente le posizioni del leader della Wagner si sono estremizzate arrivando anche a minacciare di ritirare il suo esercito privato dal teatro delle operazioni ucraine. Per tutta risposta Putin ha ordinato a Prigozhin di “regolarizzare” i suoi mercenari sotto il controllo del ministero della Difesa, entro l'1 luglio, ma inizialmente lo “chef di Putin” si era rifiutato di farlo dichiarando che la Wagner non avrebbe firmato nessun accordo.

Oggi il capo del gruppo Wagner fa la sua mossa e pubblica un video sui social in cui si reca personalmente al ministero della Difesa e tenta di consegnare un accordo già firmato in cui ribadisce che il gruppo Wagner resta a disposizione della Federazione russa ma mantenendo la propria indipendenza.

Nel contratto mostrato da Prigozhin il Gruppo Wagner si impegna a difendere la Federazione Russa ei suoi interessi pur mantenendo la propria leadership, comando e struttura organizzativa indipendenti. Il Ministero della Difesa si impegna a fornire i materiali di cui Wagner ha bisogno per svolgere le sue funzioni militari e fornisce anche alcuni altri benefici ai combattenti feriti o uccisi durante lo svolgimento delle loro funzioni, oltre a quei benefici già forniti da Wagner.

La consegna però non va a buon fine: non solo non viene fatto entrare negli uffici del ministero ma l'addetta si rifiuta di ritirare il documento chiudendogli lo sportello in faccia.