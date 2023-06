Stretto di Gibilterra, le immagini degli attacchi di orche contro le barche della Ocean Race

La “The Ocean Race” ha riferito di “attacchi di orche” alle barche nell'area intorno a Gibilterra. Queste immagini, rilasciate da uno dei team in gara, mostrano i mammiferi che si aggirano intorno all'imbarcazione. In particolare un'orca si schianta contro lo scafo o il timone, fortunatamente senza conseguenze. La presenza delle orche, durante la “Ocean Race VO65 Sprint”, è stata segnalata dai team Mirpuri Trifork Racing e JAJO. Lo skipper di quest'ultimo ha dichiarato: “Siamo stati colpiti da alcune orche per circa 20 minuti. Tre sono venute verso di noi e hanno iniziato a colpire i timoni. È stato impressionante. Sono degli animali bellissimi, ma è davvero pericoloso. Siamo stati costretti a togliere le vele e rallentare l'imbarcazione il più rapidamente possibile”.