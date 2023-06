Svizzera, frana parte della montagna e si ferma a un passo dal paese evacuato

La notte scorsa, una grande massa di roccia è scivolata giù lungo il fianco della montagna sopra Brienz. Non sono stati segnalati danni ma la frana si è fermata a un passo dal paese.

La maggior parte del distacco è avvenuto tra le 23.00 e la mezzanotte di giovedì, ha dichiarato l'amministrazione locale spiegando che la frana ha lasciato un "deposito alto metri" davanti alla scuola del paese, una frazione del comune di Albula.

Non è ancora chiaro quanto dei quasi due milioni di metri cubi di roccia che incombono sul villaggio si sia effettivamente staccato ma, secondo il consiglio locale, sembra trattarsi di gran parte del materiale. È previsto un sopralluogo di geologi, anche con sorvoli in elicottero.

Negli ultimi giorni, le autorità locali avevano avvertito che i movimenti della roccia sul pendio stavano accelerando.

Brienz, nel cantone dei Grigioni in Svizzera, era stato evacuato il 12 maggio scorso dopo l’ultimo allarme degli esperti che avevano avvertito del rischio che la grande frana che sovrasta il paese potesse staccarsi da un momento all’altro.

Il crollo è avvenuto poco più di una settimana dopo che ai residenti di Brienz era stato permesso di tornare nelle loro case per la prima volta dopo l'evacuazione per recuperare gli oggetti personali essenziali. C'era comunque il divieto di pernottamento e le visite erano ammesse solo a due persone per nucleo familiare per novanta minuti.

Proprio ieri era stata attivata la 'fase blu', che prevede anche la chiusura di alcune strade cantonali e della linea ferroviaria dell'Albula.

Insieme allo sgombero degli 84 abitanti, sono stati istituiti sei posti di blocco e la zona è sottoposta a videosorveglianza elettronica. Sono vietati anche i sorvoli privati.

Martedì scorso, dopo un primo crollo, sono stati evacuati dai campi a valle del comune anche gli agricoltori che erano stati autorizzati a lavorare.

La chiusura della strada con l'attivazione della 'fase blu' ha portato all'accorciamento della tappa odierna del Tour de Suisse, dato che i corridori non potranno passare sul Passo dell'Albula.