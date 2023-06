Bambina scomparsa, trovato un cellulare nei cassonetti di fronte all'ex hotel Astor

Un telefonino cellulare è stato trovato questa mattina in uno dei cassonetti dei rifiuti davanti all’hotel Astor da dove una settimana fa è scomparsa la piccola Kata, bambina peruviana di 5 anni. Il cellulare è stato individuato durante le operazioni di svuotamento dei cassonetti ed è stato portato subito all’interno dell’Hotel dove sono concentrate le ricerche da parte dei carabinieri nel Nucleo investigativo di Firenze e dell’Unità Crimini violenti del ROS. Quando l’hotel sarà liberato dalle masserizie e dai rifiuti inizierà l’attività investigativa e di ricerca che mette in campo livelli di tecnologia miliare utilizzate nel corso delle indagini antimafia, come quelle che hanno portato alla cattura ad opera proprio del ROS di Matteo Messina Denaro.