Bimba scomparsa, l'appello della madre: "Aiutatemi a trovarla"

"Sono tornata dal lavoro e non ho trovato la mia bambina. Dieci minuti prima che io arrivassi stava giocando con la figlia della mia amica. Chiedo che mi aiutiate a cercarla in qualche maniera. Sono passate troppe ore e non so niente". Così, parlando con i giornalisti, la madre di Cataleya, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa da ieri pomeriggio a Firenze, dal cortile dell'ex hotel Astor, dove abita. Nell'edificio, nella zona tra San Jacopino e Novoli, occupato dal settembre dello scorso anno, vivono circa cento di persone.