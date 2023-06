Tom Cruise in piazza di Spagna: "È stato bellissimo girare qui"

Un bagno di folla ha accolto in piazza di Spagna Tom Cruise, nella Capitale per la prima mondiale del settimo capitolo della saga Mission Impossible - Dead Reckoning, atteso nelle sale dal 12 luglio per la regia di Christopher McQuarrie.

Il divo hollywoodiano ha incontrato i fan scendendo da un red carpet allestito sulla scalinata di Trinità dei Monti, la stessa dalla quale nel film si lancia a bordo di una '500 gialla insieme a Hayley Atwell.

“È stato bellissimo girare qui ed è eccezionale essere qui per la prima del film. Sono molto grato, ringrazio i cittadini e le maestranze. Senza di loro non sarebbe stato possibile”, dice. “Amo il personaggio di Ethan Hunt e adoro fare i film: è il sogno che avevo da bambino”.