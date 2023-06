Il ritorno delle papere gialle giganti nel porto di Hong Kong: "Qui per portare gioia"

Due papere giganti galleggiano nel Victoria Harbour di Hong Kong. Gialle e alte 18 metri, sono opera dell'artista olandese Florentijn Hofman che si è ispirato ai giocattoli gonfiabili dei bambini.

Dieci anni fa ne aveva posizionata solo una, di dimensioni ancora più imponenti, che fece poi un tour mondiale toccando i porti di numerose città.

L'artista ha detto che spera che l'opera "Double Ducks" porti un po' di gioia alla città, aiutando le persone a connettersi e creare ricordi insieme: “Hong Kong ne ha davvero bisogno. La pandemia è davvero una delle ragioni di questa performance perché abbiamo bisogno di un po' di gioia".

Le due papere rimarranno nel porto per circa due settimane.

Nel tempo sono diventate anche uno dei simboli della protesta sia a Hong Kong che in Thailandia, esibite dai dimostranti durante le manifestazioni. Lo si deve al governo di Pechino che proprio a poche settimane dalla prima esposizione nel Victoria Harbour di Hong Kong nel maggio 2013, cominciò a censurare sui social media l'uso del termine "Grossa papera gialla" dopo che erano cominciate a circolare versioni della storica foto dell'Uomo del Carro Armato durante la rivolta di piazza Tienanmen del 1989 con la papera gialla 'photoshoppata' sopra.

Da quel momento papere gialle sono spuntate in diverse parti del mondo durante le manifestazioni di piazza contro le autorità costituite. È accaduto a Mosca nelle proteste contro Putin e la corruzione tra i dirigenti di Russia Unita, il partito al potere; è accaduto in Brasile al tempo della mobilitazione di massa che chiedeva l'impeachment dell'allora presidente Wilma Rousseff; e le papere gialle sono apparse anche a Hong Kong durante le manifestazioni del movimento che aveva come simbolo iconico l'ombrello.