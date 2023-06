Tromba d'acqua sui bagnanti: la fuga da Clearwater Beach, mentre volano gli ombrelloni

Alcuni restano fermi e assistono, altri cercano di scappare mentre la tromba d'acqua si sposta dall'Oceano sulla riva: e tutto ciò che incontra viene sbalzato via. Sedie sdraio, lettini, ombrelloni. Il fenomeno metereologico è avvenuto a Clearwater Beach, in Florida. Due persone sono finite in ospedale con ferite lievi, provocate da detriti volanti.